Что конкретно в голове у Путина? 2 Телеграм-канал «Соловьиный помет»

4.10.2024, 15:55

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Фраер проверяет, где предел его наездов.

Россия не сможет выиграть в ядерной войне. Потому что в этой войне нет победителей, кроме тех, кто не участвовал.

Путин, воспитанный питерской подворотней, привык трясти ядерной дубинкой как фраер, который проверяет, где предел его наездов. Да, это плохая тактика, но всё-таки это тактика.

Если вернуться в 2014, то уже тогда после действий Путина ожидался ответ всего цивилизованного мира. Но реального ответа не последовало. Потому что никому не нужна «эскалация».

Ядерный шантаж – это уже другой уровень игры. С учётом того, что Путин действительно может нажать кнопку, чтобы посмотреть, что будет: выразят озабоченность, дадут ограниченный ответ или вообще ничего не будет – если снова решат не эскалировать.

Сейчас складывается ощущение, что даже в случае ядерного удара Запад очень глубоко озаботится, мировая общественность ахнет от ужаса, а потом начнётся дипломатический хаос, где в схватку вступят «эскалаторы» с «неэскалаторами».

Предполагать, что Путин и его окружения не решатся на использование ядерного оружия могут только те, кто пропустили предыдущие 25 лет жизни при Путине. Путин легко решился не спасать подводников и палить по школе с детьми из огнемётов.

Никто не знает, что конкретно в голове у Путина, но все знают, что ничего хорошего там нет.

Телеграм-канал «Соловьиный помет»

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