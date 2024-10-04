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«Преимущество России станет недостатком»: ВСУ методично уничтожают вражеские РЛС.

  • 4.10.2024, 18:08
«Преимущество России станет недостатком»: ВСУ методично уничтожают вражеские РЛС.

Оккупанты вынуждены постоянно тасовать свои системы ПВО.

Постепенное уничтожение украинскими военными сети российских радиолокационных станций «Небо-М» приведет к образованию в российской противовоздушной обороне «дыр» и позволит ВСУ прокладывать воздушные «коридоры» для будущих ударов по целям на территории врага.

Об этом telegraf.com.ua рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он напомнил, что у россиян осталось 10 таких комплексов, каждый стоимостью в 100 млн долларов, однако важна не цена, а то, насколько уничтожение таких комплексов лишает врага «глаз».

— В конце мая подобная станция была поражена в оккупированном Крыму. Она контролировала воздушный фронт в 380 км, и это поражение является нашей реализацией долгосрочного плана по уничтожению систем ПВО и прокладке себе воздушных «коридоров» для будущих ударов.

Чтобы мы видели такой эффект, как в Торопце (где был нанесен удар по складам боеприпасов. — Ред .), этому предшествует долгая подготовка по уничтожению пусковых установок ПВО и радиолокационных станций с помощью ракет Storm Shadow и SCALP-EG, — объяснил военный эксперт суть подготовительной работы.

Он добавил, что РЛС 55Ж6М «Небо-М» является относительно новой разработкой российской оборонки, которая может обнаруживать воздушные и баллистические цели на расстоянии до 700 км. Поэтому уничтожение таких станций является важным вкладом в копилку нашей победы.

Отвечая на вопрос, как быстро россияне могут залатать «дыры» в воздушной обороне, Дмитрий Жмайло объяснил: основная суть таких ударов в том, что враг вынужден постоянно тасовать свои системы ПВО, где-то подтягивать комплексы С-300 и С-400, а на их место ставить менее мощные.

— Вот, например, в Крыму более-менее адекватное российское ПВО действует исключительно в восточной части, прикрывая Крымский мост. Евпатория и Севастополь после наших ударов стали менее защищенными. И [большая] территория, являвшаяся преимуществом для Российской Федерации, теперь становится ее недостатком. И поверьте, мы доведем эту работу до критического состояния, когда промахов и провалов в воздушной обороне россиян станет все больше, — подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

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