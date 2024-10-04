На аэродроме РФ, который атаковала Украина, заметили «странные контейнеры»
- 4.10.2024, 20:21
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В Сети показали новые спутниковые кадры.
В Сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями атаки украинских дронов по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ в ночь на 3 октября.
Соответствующие кадры распространило «Радио Свобода».
Спутники зафиксировали последствия удара с высоким разрешением на следующий день после атаки по авиабазе, 4 октября.
Издание уточняет, что пожар не задел борта или здания, однако мог переброситься на предметы, расположенные рядом со взлетно-посадочной полосой.
Что именно было в контейнерах неизвестно, однако, судя по видео очевидцев пожара, повторной детонации не наблюдалось.