На аэродроме РФ, который атаковала Украина, заметили «странные контейнеры» 4.10.2024, 20:21

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В Сети показали новые спутниковые кадры.

В Сети опубликовали спутниковые снимки с последствиями атаки украинских дронов по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области РФ в ночь на 3 октября.

Соответствующие кадры распространило «Радио Свобода».

Спутники зафиксировали последствия удара с высоким разрешением на следующий день после атаки по авиабазе, 4 октября.

Издание уточняет, что пожар не задел борта или здания, однако мог переброситься на предметы, расположенные рядом со взлетно-посадочной полосой.

Что именно было в контейнерах неизвестно, однако, судя по видео очевидцев пожара, повторной детонации не наблюдалось.

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