В Минске ребенок на самокате выскочил прямо под колеса потоку машин 2 5.10.2024, 16:13

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Это попало на видео.

«Я чуть не сбил ребенка», — с такой подписью прислал это видео в редакцию «Онлайнера» Михаил. Поделился он им не просто так: мужчина надеется, что запись увидят родители мальчика, который очень опасно выскочил под колеса авто.

Инцидент произошел вчера вечером, 4 октября, около 18:30. Неудивительно, что в такое время по столичному проспекту Машерова двигался плотный поток: минчане спешили домой после трудовой недели. На записи отчетливо видно: для машин горит зеленый свет, а для пешеходов, соответственно, красный.

Внезапно, набрав немаленькую скорость, под колеса авто выезжает юноша на самокате. Михаил тормозит — чуть ли не в последний момент.

— Мальчик мне что-то говорил. Я не расслышал, но было понятно, что обвиняет меня, — рассказал Михаил. — Если бы ребенок не начал тормозить сам, то, скорее всего, наезда избежать бы не удалось: из-за черного внедорожника у меня была ограничена видимость. К слову, детей было двое, они следовали друг за другом.

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