Российский ВПК страдает от острого дефицита рабочих рук 6.10.2024, 3:37

Делать танки некому.

Российская военная промышленность страдает от острого дефицита квалифицированных рабочих, что частично связано с традиционным нежеланием брать женщин на такие предприятия. Об этом пишет Business Insider (перевод - «Униан»).

Отмечается, что сейчас Россия тратит на войну около 40% своего федерального бюджета. Это требует огромного количества военного оборудования и инфраструктуры для поддержки армии.

В январе правитель России Путин похвастался тем, что "только за последние полтора года в оборонном секторе было создано более полумиллиона рабочих мест". Однако создание рабочих мест не означает, что все они были заняты новыми работниками.

Анализ, опубликованный на этой неделе русской службой BBC, показал, что в течение одного месяца этим летом появилось около 90 000 объявлений о работе в оборонной промышленности с заработной платой, значительно выше средней. Например, существует около 18 600 вакансий для операторов станков с числовым программным управлением, но на эти должности поступило только 600 резюме, сообщает издание.

Как пояснила эксперт по российской оборонке Дара Массикот, Россия имеет один неиспользованный источник рабочей силы для оборонной промышленности - женщин. Однако еще с советских времен в России сохраняется запрет нанимать женщин на ряд "тяжелых" и "вредных" работ, в частности в оборонной отрасли.

- Россия предпочитает импортировать иностранную рабочую силу и использовать осужденных, вместо того чтобы изменить трудовой кодекс [1970-х годов написания] и разрешить российским женщинам работать на определенных типах работ, - говорит Массикот.

Сейчас Россия находится в отрицательной демографической спирали, которая возникла еще до эпидемии COVID и массовой мобилизации. России в целом не хватает рекордные 5 миллионов работников во всех секторах. Прогнозируется, что сокращение рабочей силы в России продлится до 2040 года, говорит Массикот.

Показательно, что огромные государственные расходы на военное производство - это единственное, что удерживает российскую экономику от обвала в условиях санкций, говорят эксперты.

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