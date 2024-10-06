В Госдуме испугались наведения порчи и приворотов 7 6.10.2024, 13:04

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Депутат от «Единой России» предложил наказывать колдунов.

В России нужно сделать уголовно наказуемыми такие действия, как наведение порчи и приворот, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов. Он считает, что эти ритуалы действительно могут оказать негативное влияние на человека, в отношении которого они совершаются, поэтому их можно рассматривать как покушение на жизнь и здоровье.

«Навести порчу, вернуть любимого человека, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, — это попытка воздействовать на другого человека. Должно быть уголовно наказуемо, если человек пытается другому нанести ущерб его здоровью и жизни», — сказал Спиридонов в эфире телеканала «Спас».

По его словам, он уже готовит соответствующий законопроект вместе со священником Федором Лукьяновым. Также документ должен запретить в России рекламу «магических» услуг. В частности, речь идет об ограничении доступа к информации о гаданиях, астрологии, экстрасенсах и медиумах.

С депутатом согласился член высшего совета общественного движения «Сильная Россия» Дмитрий Краснов, предложивший приравнять оккультные практики к экстремизму. Он обозначил три группы людей, которые занимаются подобными действиями. По словам Краснова, первые — это мошенники, желающие обманным путем завладеть чужими деньгами, вторые «реально служат тьме» и пытаются «набрать себе адептов и уничтожить больше душ», а третьи — агенты «западного влияния и разведки», стремящиеся «нанести удар» по российскому единству, «по душе русского народа и его вере».

4 октября с инициативой запретить в стране тарологов и нумерологов выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Он подчеркнул, что таких людей нужно обязать получать медицинскую лицензию. Без нее они будут считаться «шарлатанами и мошенниками», которых начнут лишать свободы по уголовной статье.

«99% — это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Чтобы статья была действенной, ее надо правильно прописать… Мы в ближайшее время все это запретим. <…> Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы… Это все надо отрегулировать. Массово мы это запретим в течение года, инициативы дойдут до рассмотрения», — подчеркнул Свинцов.

В конце сентября прокремлевский Mash писал, что российские «колдуны» и тарологи из-за повышенного спроса решили вдвое поднять цены на свои услуги, в числе которых снятие порчи и «деструктива», привороты и чистка чакр. Утверждалось, что в списках их клиентов якобы находятся крупные IT-компании.

Популярность мистического контента в России начала резко расти после вторжения в Украину. В стране увеличились продажи книг о предсказаниях, духовных практиках, осознанности и позитивном мышлении. Также повысился спрос на курсы по нумерологии, таро, медитации и другим эзотерическим практикам.

Один из тарологов рассказывал «Можем объяснить», что около половины запросов клиентов сейчас связаны с боевыми действиями: люди пытаются узнать судьбу родственников на фронте, а также просят предсказать даты смерти президента Владимира Путина и окончания войны.

Вместе с ростом спроса увеличивается и число предложений: так, на «Авито» появились десятки новых объявлений с рекламой соответствующих «магических» услуг. «Колдуны» предлагают узнать о судьбе и состоянии военных и «навести» на них защиту. В 2023 году годовой оборот рынка оккультных услуг в России оценивался в 2 трлн рублей.

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