Вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине

Вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине1
- 7.10.2024, 12:50
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Ее получили ученые из США.
Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена американским ученым Виктору Эмбросу и Гари Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.
МикроРНК — малые некодирующие молекулы РНК длиной 18—25 нуклеотидов (в среднем 22), обнаруженные у растений, животных и некоторых вирусов, принимающие участие в транскрипционной и посттранскрипционной регуляции экспрессии генов путём РНК-интерференции.
Свою работу леауреаты опубликовали в 1993 году