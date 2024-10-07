Вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине 1 7.10.2024, 12:50

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Ее получили ученые из США.

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена американским ученым Виктору Эмбросу и Гари Равкану за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

МикроРНК — малые некодирующие молекулы РНК длиной 18—25 нуклеотидов (в среднем 22), обнаруженные у растений, животных и некоторых вирусов, принимающие участие в транскрипционной и посттранскрипционной регуляции экспрессии генов путём РНК-интерференции.

Свою работу леауреаты опубликовали в 1993 году

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