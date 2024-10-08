Названы самые полезные осенние овощи

Названы самые полезные осенние овощи1
- 8.10.2024, 14:25
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Диетологи советуют включить их в рацион.
Всем еще с детства известно, что овощи - это полезные продукты, которые обязательно должны быть в рационе. Предпочтение следует всегда отдавать сезонным продуктам. Считается, что они более насыщенны витаминами и особенно полезны.
Но какие плоды нужно есть осенью? Тыква, свекла и капуста - самые полезные для организма осенние овощи, считают диетологи.
Тыква полезна в первую очередь тем, что в ней много клетчатки. В 100 граммах тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета.
Основная ценность свеклы - антоцианы, которые придают ей фиолетовый цвет. Антоцианы помогают организму бороться со свободными радикалами, не дают развиваться стрессу и замедляют старение.
Что касается капусты, то во всех ее видах есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин. В белокочанной капусте содержится витамин U, обладающий свойством заживлять слизистые. Также капуста противодействует гастриту и язве желудка.