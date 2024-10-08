ВСУ ударом ракеты уничтожили российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е2» 8.10.2024, 19:15

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Видео.

На Восточном направлении бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки подразделения «Черный лес» обнаружили и скорректировали ракетный удар по вражеской цели — российской РЛС 39Н6 «Каста-2Е».

Видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале «Оперативный ВСУ».

Эта модель РЛС считается сверхсовременным вооружением, которое предназначено для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе и тех, которые летают на сверхмалых высотах. Впервые РЛС «Каста» зафиксировали на территории Украины в 2021 году на оккупированной Луганщине. Тогда россияне завезли технику для противодействия ударным БпЛА.

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