Лукашенко не смог подняться по лестнице в Кремле

Лукашенко не смог подняться по лестнице в Кремле18
- 8.10.2024, 19:30
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Диктатору пришлось воспользоваться лифтом.
Пока лидеры стран СНГ поднимались по лестнице в Кремле, диктатор Александр Лукашенко вновь пришлось воспользоваться лифтом, чтобы попасть в зал заседаний. Это вызвало очередные разговоры о его состоянии здоровья.
В последние месяцы правитель неоднократно появлялся на публике с видимыми признаками недомогания, что порождало слухи о возможных проблемах со здоровьем.
Как сообщал Charter97.org, сегодня Лукашенко с сильной одышкой отвечал на вопрос российского пропагандиста о том, собирается ли Украина вторгаться в Беларусь.