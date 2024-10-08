Лукашенко не смог подняться по лестнице в Кремле 18 8.10.2024, 19:30

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Диктатору пришлось воспользоваться лифтом.

Пока лидеры стран СНГ поднимались по лестнице в Кремле, диктатор Александр Лукашенко вновь пришлось воспользоваться лифтом, чтобы попасть в зал заседаний. Это вызвало очередные разговоры о его состоянии здоровья.

В последние месяцы правитель неоднократно появлялся на публике с видимыми признаками недомогания, что порождало слухи о возможных проблемах со здоровьем.

Как сообщал Charter97.org, сегодня Лукашенко с сильной одышкой отвечал на вопрос российского пропагандиста о том, собирается ли Украина вторгаться в Беларусь.

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