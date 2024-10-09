Поставки индийских снарядов для Украины могут быть сорваны 9.10.2024, 16:37

Из-за утечки информации.

Канал поставок индийских снарядов для Украины может скоро закрыться в результате публикации информации о соответствующих контрактах.

Об этом Charter97.org рассказали информированные источники.

«Украинская компания «Спецтехноэкспорт», которая успешно поставляла десятки тысяч таких боеприпасов, может потерять очень важных иностранных партнеров и налаженный канал. На рынке говорят о политическом факторе: премьер-министр Индии Нарендра Моди предпочитает сохранять нейтральное позиционирование. Не исключено, что слив в прессу контрактов мог быть делом рук Главного управления разведки Генштаба РФ, которое как раз занимается подобными вопросами», - сказал собеседник.

19 сентября агентство Reuters сообщало о том, что Киев получает индийские боеприпасы через европейские страны, в частности, Чехию и Италию. Через Испанию и Словению в Украину, возможно, попадают индийские компоненты для производства боеприпасов.

По информации агентства, Москва дважды пыталась уговорить Нью-Дели остановить эти поставки. В частности, глава российского МИД Сергей Лавров говорил об этом с министром иностранных дел Индии. Но усилия Кремля были проигнорированы.

3 октября издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором содержалась информация о контрактах, связанных с поставками снарядов индийского производства. В частности, было обнародовано название компании-посредника, которая должна была осуществить поставки минометных выстрелов, но якобы до сих пор их не произвела.

После публикации этой информации, руководитель украинской компании «Спецтехноэкспорт» Алексей Петров обратился в Службу безопасности Украины с заявлением о преступлении.

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