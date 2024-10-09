Новый премьер Японии распустил парламент
- 9.10.2024, 18:02
Выборы назначены на 27 октября.
Новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба распустил нижнюю палату парламента. Досрочные выборы пройдут 27 октября. Об этом сообщает агентство «Киодо Цусин».
Роспуск палаты — конституционное право главы правительства. Он воспользовался им через восемь дней после вступления в должность. Так быстро в послевоенной Японии парламент ещё не распускали, отмечает агентство.
На встрече с лидерами парламентской оппозиции Исиба объяснил решение желанием получить прямую оценку от избирателей. Оппозиция обвинила его в попытке отвлечь внимание от скандала с нецелевым расходованием средств вокруг правящей Либерально-демократическая партии, приведшему к отставке предыдущего премьер-министра.
В распущенном парламенте Либерально-демократическая партия контролировала 256 мест из 465. Еще 32 кресла принадлежит ее союзнику по правящей коалиции, правоцентристской Партии чистой политики («Комэйто»).