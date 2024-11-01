Дрон атаковал нефтебазу в Ставропольском крае 1 1.11.2024, 10:02

После взрыва начался пожар.

В России пожаловались на очередную атаку украинских дронов. На этот раз под ударом оказалась нефтебаза в Ставропольском крае РФ, пишет «Обозреватель».

После удара БпЛА на объекте возник пожар. Момент атаки попал на видео.

О «падении беспилотника» на территории нефтебазы в Светлограде Ставропольского края сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», – написал он в своем Telegram-канале около 8 часов утра по киевскому времени.

Он не упомянул о том, что после «падения» дрона на нефтебазе раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар. Вместо этого все это попало на видео.

В российском минобороны традиционно заявили о «попытках киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации» и о том, как российские оккупанты «перехватили и уничтожили» сразу 83 украинских дрона. Правда, в перечне регионов, над которыми «сбивались» беспилотники, Ставропольского края не оказалось.

Оккупанты утверждают, что 36 БПЛА якобы были сбиты над территорией Курской области, 20 – над территорией Брянской области, восемь – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Орловской области и три – над территорией Белгородской области.

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