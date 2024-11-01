Венгрия и Словакия договорились заменить российский газ на азербайджанский 1.11.2024, 13:32

В украинской трубе.

Зависящие от российского газа страны ЕС близки к договоренности о его замене на азербайджанский, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знающих о переговорах.

Венгерская компания MVM и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel готовы подписать контракты на поставку через Украину 12-14 млрд кубометров газа в год. Вместо топлива «Газпрома», с которым Украина не намерена продлять истекающий в декабре контракт, по трубе будет идти азербайджанский газ. Госкомпания Socar будет доставлять его на газоизмерительную станцию в Судже (сейчас этот приграничный город в Курской области находится под контролем Вооруженных сил Украины), а там он будет переходить к венгерской и словацкой компаниям, которые доставят его в свои страны.

Чтобы коммерческое соглашение вступило в силу, потребуется политическое решение Киева, так как оператор ГТС Украины должен будет резервировать транзитные мощности. Также необходимо соглашение об обмене между Россией и Азербайджаном, так как у последнего недостаточно экспортных мощностей, чтобы заместить нынешние поставки.

Анна-Софи Корбо, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, считает, что перенаправление потоков в тех же объемах будет «чистым обелением российского газа». Но Венгрия при Викторе Орбане и Словакия при пришедшем к власти год назад Роберте Фицо поддерживают отношения с Россией и не предприняли особых усилий для поиска других источников поставок, несмотря на призывы Еврокомиссии. Австрия, которая также до сих пор получает российский газ, провела диверсификацию, сообщила местная компания OMV. Она заявила, что сможет обеспечить клиентов, даже если российский импорт остановится.

Если контракты на замену российского газа азербайджанским будут подписаны, Украина продолжит получать платежи за транзит газа по своей территории, которые в последние годы составляли $800 млн в год.

Заменить российский газ азербайджанским частично планирует и Сербия. Как сказал в интервью Bloomberg ее президент Александр Вучич, на следующей неделе он обсудит с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, какие объемы сможет предоставить Socar. После этого Вучичу предстоит договариваться о новом контракте с Россией, так как нынешний истекает в 2025 г. «Это будет нелегко», признал он, но после переговоров в Баку «нам будет понятно, что нужно делать с Россией».

Сербия активно занимается диверсификацией поставок: помимо сотрудничество с Socar она открывает новый трубопровод, ведущий с СПГ-терминала в Греции.

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