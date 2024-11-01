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Более 100 «Шахедов» зашло в Беларусь с июля

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  • 1.11.2024, 16:29
  • 1,210
Более 100 «Шахедов» зашло в Беларусь с июля
Коллаж: Charter97.org

Их число растет.

Сегодня ночью мы пересекли условную границу в 100 «Шахедов», которые залетели в Беларусь с 11 июля.

100-м стал дрон, который залетел сегодня в 00:41, а всего на данный момент с июля в воздушное пространство Беларуси зашли как минимум 106 шахедов, 1 дрон типа Supercam и 1 «Орлан», пишет «Беларускі Гаюн».

За эти 3,5 месяца мы ежедневно наблюдаем экспоненциальный рост этих заходов, смотрите сами:

- июль — 9 штук

- август — 12

- сентябрь — 27

- октябрь — 49.

И уже 9 штук залетело в ноябре.

Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/упало 6 «Шахедов» (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь).

Количество же тех, которые были локационно потеряны, уже достигло 28 штук — это в свою очередь значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов.

И есть все основания полагать, что заходы «Шахедов» в воздушное пространство Беларуси будут не только продолжаться, но и их частота будет расти.

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