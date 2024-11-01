Более 100 «Шахедов» зашло в Беларусь с июля

Более 100 «Шахедов» зашло в Беларусь с июля4
- 1.11.2024, 16:29
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Их число растет.
Сегодня ночью мы пересекли условную границу в 100 «Шахедов», которые залетели в Беларусь с 11 июля.
100-м стал дрон, который залетел сегодня в 00:41, а всего на данный момент с июля в воздушное пространство Беларуси зашли как минимум 106 шахедов, 1 дрон типа Supercam и 1 «Орлан», пишет «Беларускі Гаюн».
За эти 3,5 месяца мы ежедневно наблюдаем экспоненциальный рост этих заходов, смотрите сами:
- июль — 9 штук
- август — 12
- сентябрь — 27
- октябрь — 49.
И уже 9 штук залетело в ноябре.
Кроме этого, за время наблюдения подтверждено, что на территории Беларуси было сбито/упало 6 «Шахедов» (и еще один упал в Латвии, пролетев ≈500 км через Беларусь).
Количество же тех, которые были локационно потеряны, уже достигло 28 штук — это в свою очередь значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов.
И есть все основания полагать, что заходы «Шахедов» в воздушное пространство Беларуси будут не только продолжаться, но и их частота будет расти.