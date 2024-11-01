Трамп заявил о фальсификациях на досрочных выборах 1 1.11.2024, 17:41

Дональд Трамп

Фото: AP

В Пенсильвании его опережает Харрис.

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп поставил под сомнение достоверность досрочного голосования в Пенсильвании. Он написал в своей соцсети Truth Social: «Пенсильвания мошенничает в таких крупных масштабах, которые редко наблюдались ранее. Сообщите о мощенничестве властям. Правоохранительные органы должны действовать сейчас!»

The Hill отмечает, что Трамп, возможно, готовит почву для оспаривания результатов выборов в случае поражения. Уже после проигрыша в 2020 году он распространял ложные утверждения о масштабных фальсификациях. Теперь его команда выражает обеспокоенность сбором и подсчетом бюллетеней в нескольких ключевых штатах.

Пенсильвания остается одним из важнейших регионов для обеих партий, напоминает издание. В 2020 году местным властям потребовалось несколько дней, чтобы объявить победителя. Сейчас Трамп проигрывает на досрочном голосовании кандидату от демократов Камале Харрис среди пожилых избирателей — некогда стабильного электората республиканцев. По данным Politico, демократы в этом сегменте получили около 58% голосов, республиканцы — 35%, что отражает снижение поддержки Трампа среди пожилых.

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