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В Латвии заморожены €80 млн активов, связанных с Беларусью и РФ

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  • 1.11.2024, 18:33
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В Латвии заморожены €80 млн активов, связанных с Беларусью и РФ

В том числе 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств.

В Латвии заморожены активы 147 лиц, попавших под санкции, установленные против России и Беларуси, сообщил в интервью заместитель начальника Службы финансовой разведки (СФР) Паулис Ильенков.

В том числе заморожены 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, прямо или косвенно принадлежащих лицам, попавшим под санкции. Кроме того, заморожены 53,3 миллиона евро на банковских счетах, а также акции.

Ильенков признал, что стоимость акций нестабильна, но, по оценкам, общая стоимость замороженных в банках активов - как средств на счетах, так и ценных бумаг - превышает 80 миллионов евро.

Ильенков также опроверг опубликованную некоторое время назад «The Insider» информацию о том, что олигархи и российские военные обходят санкции через Латвию.

«Мы отнеслись к этому очень серьезно и подробно изучили, потому что обвинение очень жесткое», - сказал Ильенков.

Он отметил, что в статье упоминается в общей сложности 60 человек, но только 15 из них находятся в санкционных списках, а у троих есть активы в Латвии, которые заморожены.

«На наш взгляд, статья была предвзятой и не основанной на фактах. Следует отметить, что к нам никто не обращался с просьбой проверить эту информацию», - сказал Ильенков.

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