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В могилевской колонии умер политзаключенный

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  • 1.11.2024, 20:03
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В могилевской колонии умер политзаключенный
Дмитрий Шлетгауэр

Это как минимум девятый узник совести, умерший в лукашенковских застенках,

О смерти политзаключенного в могилевской ИК-15 сообщает правозащитный центр «Вясна».

Это 22-летний Дмитрий Шлетгауэр — гражданин России. Информация о «тайном» суде над ним появилась в конце августа. Сообщалось, что мужчину признали виновным в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 361−4 УК) и «шпионаже» (ст. 358 УК). Приговор по делу не был известен, но санкция последней статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

О российском гражданстве Дмитрия Шлетгауэра сообщала «Медиазона». По информации издания, он был уроженцем российского Славгорода, с 2018 года имел белорусский ВНЖ. Мужчина работал в Каменце на предприятии по производству полимерной продукции и упаковки.

Это как минимум девятый политзаключенный, умерший в белорусских тюрьмах.

21 мая 2021 года в Шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурок.

5 января 2022 года в Могилеве покончил жизнь самоубийством политзаключенный Дмитрий Дудойть.

7 мая 2023 года в колонии умер политзаключенный Николай Климович.

5 июля 2023 года в Лидском РОВД внезапно скончался 37-летний местный поэт, участник фестивалей современного искусства Дмитрий Сорокин.

11 июля 2023 года в Гродненской тюрьме от прободной язвы умер художник Алесь Пушкин.

13 января 2024 в витебской колонии №3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько.

20 февраля 2024 года стало известно о смерти в тюрьме активиста оппозиции Игоря Ледника, у которого была группа инвалидности из-за проблем с сердцем.

10 апреля 2024 года в брестcком СИЗО умер обвиняемый в оскорблении Лукашенко подполковник ВДВ Александр Кулинич.

Обстоятельства смерти Дмитрия Шлетгауэра пока не известны. «Вясна» сообщает, трагедия случилась в первой половине октября 2024 года. В колонию Дмитрий попал, предположительно, в конце сентября или начале октября.

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