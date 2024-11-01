В РПЦ призвали не брать на работу холостых мужчин 11 1.11.2024, 20:15

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А также разведенных.

Назначение холостых и разведенных мужчин на разные должности в российских компаниях «не должно становиться нормой», заявил зампред синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что сотрудники и руководители обязаны иметь свои семьи, хотя и признал, что достойные кандидаты есть среди любых категорий граждан.

«Социальная норма — это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников. <…> Нормой должен быть семейный статус. Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму «традиционных ценностей», то развод должен рассматриваться как трагедия», — сказал он. Также, по мнению Кипшидзе, мужчины не должны заводить романы на работе. Вместо этого они обязаны «брать на себя ответственность за создание семей», уточнил он.

Представители РПЦ в последнее время отметились целым рядом неоднозначных заявлений. Например, ранее в Русской православной церкви поддержали предложение по исключению теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы, озвученное помощником председателя правительства и экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым. Патриарх Кирилл призывал российские власти ограничить количество развлекательных мероприятий и телевизионных передач, а россиянам, участвующим во вторжении в Украину, он обещал «вечную жизнь» в случае гибели на поле боя.

Предложение РПЦ ограничивать карьерные возможности холостых и разведенных отражает новый курс российских властей, направленный на повышение критически низкого уровня рождаемости в стране. В феврале Владимир Путин, расторгнувший свой брак более десяти лет назад, анонсировал национальный проект «Семья», в рамках которого предлагается сделать многодетность в России нормой. Президент подчеркивал, что «демографические вызовы» невозможно решить только финансированием и льготами — для этого, по его мнению, нужны и соответствующие «жизненные ориентиры». Он призвал россиян брать пример со своих предков, которые «рожали по восемь детей».

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