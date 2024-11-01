закрыть
1 ноября 2024, пятница, 21:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РПЦ призвали не брать на работу холостых мужчин

11
  • 1.11.2024, 20:15
  • 4,160
В РПЦ призвали не брать на работу холостых мужчин

А также разведенных.

Назначение холостых и разведенных мужчин на разные должности в российских компаниях «не должно становиться нормой», заявил зампред синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что сотрудники и руководители обязаны иметь свои семьи, хотя и признал, что достойные кандидаты есть среди любых категорий граждан. 

«Социальная норма — это семейный статус и для руководителя, и для сотрудников. <…> Нормой должен быть семейный статус. Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму «традиционных ценностей», то развод должен рассматриваться как трагедия», — сказал он. Также, по мнению Кипшидзе, мужчины не должны заводить романы на работе. Вместо этого они обязаны «брать на себя ответственность за создание семей», уточнил он.

Представители РПЦ в последнее время отметились целым рядом неоднозначных заявлений. Например, ранее в Русской православной церкви поддержали предложение по исключению теории эволюции Чарльза Дарвина из школьной программы, озвученное помощником председателя правительства и экс-премьером Чечни Муслимом Хучиевым. Патриарх Кирилл призывал российские власти ограничить количество развлекательных мероприятий и телевизионных передач, а россиянам, участвующим во вторжении в Украину, он обещал «вечную жизнь» в случае гибели на поле боя. 

Предложение РПЦ ограничивать карьерные возможности холостых и разведенных отражает новый курс российских властей, направленный на повышение критически низкого уровня рождаемости в стране. В феврале Владимир Путин, расторгнувший свой брак более десяти лет назад, анонсировал национальный проект «Семья», в рамках которого предлагается сделать многодетность в России нормой. Президент подчеркивал, что «демографические вызовы» невозможно решить только финансированием и льготами — для этого, по его мнению, нужны и соответствующие «жизненные ориентиры». Он призвал россиян брать пример со своих предков, которые «рожали по восемь детей».

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип