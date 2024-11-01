Reuters: Иран боится Трампа 6 1.11.2024, 21:33

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Дональд Трамп

Его возвращение к власти может привести к большим проблемам для Тегерана.

Иран и его союзники готовятся к тому, что они считают ужасным последствием ближайших президентских выборов в США — возвращение Дональда Трампа к власти. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что иранские лидеры и их региональные союзники в Ливане, Ираке и Йемене обеспокоены, что Трамп может победить 5 ноября, и это может вызвать для них еще больше проблем.

Основным беспокойством Ирана является вероятность того, что Трамп даст «зеленый свет» израильскому премьер-министру Беньямину Нетаньяху для ударов по ядерным объектам Ирана.

Также на Ближнем Востоке опасаются, что Трамп возобновит свою политику «максимального давления» путем усиления санкций на нефтяную отрасль и нацелится на ликвидацию лидеров террористических группировок.

Иранские, арабские и западные чиновники прогнозируют, что Трамп будет осуществлять давление на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, заставляя его согласиться на соглашение о ядерном сдерживании на условиях, которые установит он сам и Израиль.

«Такие потенциальные действия могут иметь далеко идущие последствия для баланса сил на Ближнем Востоке и могут изменить внешнюю политику Ирана и его экономические перспективы», — отмечает Reuters.

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