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Нацбанк рассказал, кто виноват в инфляции в Беларуси

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  • 1.11.2024, 21:34
  • 4,028
Нацбанк рассказал, кто виноват в инфляции в Беларуси

И это, естественно, не сам режим.

Нацбанк заявил, что в сентябре на инфляцию в Беларуси повлияли импортные продукты питания — «вследствие ускоренного роста на них мировых цен».

В частности, речь идет про кофе, шоколад и масло.

В Нацбанке отмечают, что все это происходит на фоне повышенного уровня инфляции в странах, которые являются торговыми партнерами Беларуси. Конечно же, в первую очередь здесь имеется в виду Россия.

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