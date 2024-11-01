«Дочка» Pfizer подала в суд на белорусскую фармкомпанию 1 1.11.2024, 22:11

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«Фармлэнд» обвиняют в нарушении патента.

Американская компания «Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС», «дочка» фармацевтического гиганта Pfizer, обвинила белорусско-нидерландское предприятие «Фармлэнд» в нарушении патента. Иск будет рассматривать коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда, слушание назначено на 18 ноября.

Американская компания подала иск о пресечении действий, нарушающих исключительное право на изобретение по евразийскому патенту № 007395. Это патент на формулу белка, зарегистрированный в 2006 году. Изобретение может применяться при лечении различных расстройств и состояний, включая герпес, грибковые инфекции, аутоимунные, нейродегенеративные и другие заболевания.

«Уорнер-Ламберт Компани ЛЛС» — корпорация, которая в прошлом производила различную продукцию от фармацевтических препаратов до конфет. В 2000 году она стала частью фармацевтического конгломерата Pfizer. До слияния более половины продаж компании приходилось на фармацевтические препараты, больничные принадлежности, безрецептурные препараты и товары для здоровья.

Белорусско-нидерландское СП ООО «Фармлэнд» было создано в 1998 году и является одним из лидеров отечественного фармрынка.

«Деятельность компании „Фармлэнд“ сосредоточена на производстве препаратов для лечения кардиологических, неврологических, инфекционных заболеваний, а также проводит исследовательские разработки в области терапии онкологических, иммунокомпетентных и других социально значимых заболеваний», — говорится на сайте компании.

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