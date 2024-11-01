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Харрис лидирует в трех ключевых штатах

  • 1.11.2024, 23:55
  • 1,306
Харрис лидирует в трех ключевых штатах
Камала Харрис

Они могут принести ей победу на президентских выборах в США.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис за считанные дни до голосования на выборах имеет небольшое преимущество над кандидатом республиканцем Дональдом Трампом в трех ключевых штатах «голубой стены», победа в которых может иметь решающе значение для ее пути к президентству. 

Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные свежего опроса Marist.

Речь идет о штатах Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. В Мичигане преимущества Харрис над Трампом составляет 3%, в двух других штатах - 2%. 

По сравнению с результатами сентябрьского опроса Харрис немного улучшила свои позиции в Пенсильвании и Висконсине и незначительно ухудшила в Мичигане. 

В материале отмечается, что упомянутые штаты могут быть для Харрис самым простым путем к победе на выборах. Они имели решающие значение в двух предыдущих президентских кампаниях. 

«Там она набирает больше голосов, чем в штатах "Солнечного пояса", и, скорее всего, победит на выборах, если выиграет во всех трех (штатах "голубой стены" - ред.) на следующей неделе», - сказано в статье. 

Издание акцентирует внимание, что преимущество Харрис в этих штатах находится в пределах статистической погрешности. 

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