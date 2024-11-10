В Припятском национальном парке обнаружены древние курганы
- 10.11.2024, 3:00
Всего — шесть.
Во время полевых исследований территории национального парка «Припятский» в Озеранском лесничестве археолог обнаружил ранее неизвестную группу курганов. Она состоит из шести курганов высотой от 0,5 до 2 метров.
При осмотре было выявлено, что некоторые курганы повреждены незаконными раскопками «черных копателей» и старой хозяйственной дорогой 1950-х годов.
Теперь курганы внесены в базу особо охраняемых территорий и объектов нацпарка. Для уточнения культурно-исторической принадлежности будут проведены дальнейшие исследования.
Это не первая археологическая находка, сделанная в 2024 году в этих заповедных местах. Например, в июле были найдены две группы из 9 и 2 курганов, а также отдельный курган. Это холмы диаметром от 8 до 13 метров и высотой до 2 метров.
Эти насыпи являются погребальными сооружениями древнего населения Полесья эпохи бронзы или средневековья.
При создании нового экологического маршрута «Хлупинская Буда» было найдено древнее поселение эпохи неолита. В результате раскопок найдены кремневые орудия труда и фрагменты керамической посуды возрастом до 5 тысяч лет.