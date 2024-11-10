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В Припятском национальном парке обнаружены древние курганы

  • 10.11.2024, 3:00
В Припятском национальном парке обнаружены древние курганы

Всего — шесть.

Во время полевых исследований территории национального парка «Припятский» в Озеранском лесничестве археолог обнаружил ранее неизвестную группу курганов. Она состоит из шести курганов высотой от 0,5 до 2 метров.

При осмотре было выявлено, что некоторые курганы повреждены незаконными раскопками «черных копателей» и старой хозяйственной дорогой 1950-х годов.

Теперь курганы внесены в базу особо охраняемых территорий и объектов нацпарка. Для уточнения культурно-исторической принадлежности будут проведены дальнейшие исследования.

Это не первая археологическая находка, сделанная в 2024 году в этих заповедных местах. Например, в июле были найдены две группы из 9 и 2 курганов, а также отдельный курган. Это холмы диаметром от 8 до 13 метров и высотой до 2 метров.

Эти насыпи являются погребальными сооружениями древнего населения Полесья эпохи бронзы или средневековья.

При создании нового экологического маршрута «Хлупинская Буда» было найдено древнее поселение эпохи неолита. В результате раскопок найдены кремневые орудия труда и фрагменты керамической посуды возрастом до 5 тысяч лет.

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