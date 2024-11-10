Как на самом деле умер под Донецком генерал РФ Клименко: новые данные 14 10.11.2024, 11:23

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В России опровергли официальную версию.

Смерть на оккупированном Донбассе командира 5-й мотострелковой бригады ВС РФ генерал-майора Павла Клименко - это результат пьяного ДТП, а не атаки беспилотника.

Об этом 10 ноября сообщил влиятельный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

Клименко простился с жизнью под оккупированным Донецком 6 ноября. Официальная версия гласит, что он получил смертельные ранения при атаке FPV-дрона.

Однако, уверяет ресурс, это не соответствует действительности.

«Клименко в пьяном состоянии на большой скорости съехал на мотоцикле в кювет и позже умер от характерных для подобного ДТП травм. Однако было составлено заключение о том, что в кювет он съехал в результате обстрела с применением БПЛА», - рассказал российский ресурс.

Он уточнил, что на теле генерала нет никаких термических или осколочных ранений. У него были обнаружены многочисленные переломы, в том числе таза и ног, а также травма головы.

Канал утверждает, что за свою «героическую» гибель российский комбриг получит скоро посмертно звезду героя РФ. Генерала планируют похоронить в оккупированном Крыму.

Медиков, которые пытались спасти жизнь высокопоставленному оккупанту, запугали и потребовали скрыть реальные причины смерти.

ДТП случилось вечером 6 ноября у города Красногоровка, что под Донецком. Генерал с еще двумя подчиненными ехали на мотоциклах на большой скорости. Будучи сильно пьяным, Клименко влетел в кювет. У его сопровождающих нет никаких травм.

«Несмотря на факты, в заключении военных об обстоятельствах смерти Клименко появилось указание, что он погиб «в результате.. огневого поражения с применением FPV- дрона». А чтобы объяснить нестыковки подобной версии, в заключение добавили, что «вследствие взрывной волны Клименко П.Ю. был отброшен в кювет вместе с мотоциклом», - сообщил ресурс.

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