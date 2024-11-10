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Трамп планирует внести радикальные изменения в экологическую политику США

  • 10.11.2024, 22:01
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Трамп планирует внести радикальные изменения в экологическую политику США
Дональд Трамп

Намечаются серьезные реформы.

Республиканец Дональд Трамп, готовящийся к возвращению на пост президента США, намерен провести крупные реформы в области экологии и климата. По данным New York Times, в его планах — выход из Парижского соглашения по климату, перенос штаб-квартиры Агентства по охране окружающей среды (EPA) из Вашингтона и сокращение размеров природоохранных территорий, которые нужны для добычи нефти и угля, пишет BILD.

Трамп рассчитывает на поддержку экс-главы EPA Эндрю Уиллера и бывшего министра внутренних дел США Дэвида Бернхардта, которые известны как сторонники сокращения экологических ограничений. Оба они, как отмечает New York Times, имеют богатый опыт в ослаблении природоохранных норм.

Трамп также намерен вновь уменьшить границы национальных памятников природы Bears Ears и Grand Staircase-Escalante в штате Юта, открыв эти земли для добывающих компаний. Эти территории считаются священными для местных коренных народов, и администрация Байдена ранее восстановила их охранный статус после первой попытки Трампа сократить их размеры в 2017 году.

Помимо этого, Трамп планирует переместить EPA из Вашингтона в «патриотически настроенные регионы». Кроме того, на пост «энергетического главы» его новой администрации может быть назначен губернатор Северной Дакоты Дуг Бёргам, который известен своими связями с нефтяными магнатами и поддержкой энергетического сектора.

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