Сырский посетил подразделения, ведущие боевые действия в РФ 11.11.2024, 11:11

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И рассказал о нынешних задачах ВСУ в Курской области.

Украинские военные, вовлеченные в боевые действия на территории России в Курской области, выполняют задачи по сдерживанию и уничтожению вражеских сил, чтобы предотвратить их агрессию на украинской земле.

Как пишет «Зеркало Недели», об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что без труда украинских воинов на этом направлении враг мог бы использовать свои ударные части для атаки украинских позиций на покровском, кураховском и торецком направлениях, что привело бы к обострению ситуации на фронте.

«Российские войска, выполняя приказы своего командования, пытаются вытеснить наши силы и продвинуться вглубь территории, которую мы контролируем», – подчеркнул главнокомандующий.

Также Сырский рассказал, что посетил подразделения, ведущие боевые действия на курском направлении и сосредоточил свою работу на поддержке командиров в планировании операций, усилении огневых ударов по противнику, а также в вопросах обеспечения войск и подготовки резервов.

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