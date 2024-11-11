В Беларусь залетело минимум шесть «Шахедов»
- 11.11.2024, 13:11
Авиация в небо не поднималась.
В ночь с 10 на 11 ноября в воздушное пространство Беларуси зашли минимум шесть российских дронов-камикадзе типа «шахед», сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».
«Наибольшая концентрация фиксировалась в «белорусском коридоре», где замечено 5 пролётов по направлениям Комарин-Припять и обратно Припять-Комарин. Первый заход был в 01:55, а далее в 02:26 , 02:40 , 04:49 и 05:05», — пишет мониторинговая группа.
В 01:55 был зафиксирован пролет беспилотника от Репок (Черниговская область) на северо-запад в сторону Лоева. В последний раз его зафиксировали в 02:02, он двигался тем же курсом, а затем улетел в Беларусь и пропал.
Авиация в небо не поднималась.