Rzeczpospolita: Белорусские спецслужбы перешли к провокациям на польской границе
- 11.11.2024, 15:18
- 1,890
Пытаются перехватывать польские дроны.
Белорусские службы пытаются перехватывать польские дроны на границе. Об этом говорится в репортаже Rzeczpospolita, посвященном миграционной ситуации на границе Польши и Беларуси.
«Один из наших собеседников признается, что белорусы иногда пытаются взять под контроль беспилотные машины и заставить их разбиться или приземлиться на свою сторону. В таких случаях польский оператор сразу же сбивает их с толку», — говорится в статье.
Использование беспилотников значительно повысило эффективность польских служб, препятствующую переходу границы мигрантами.