Rzeczpospolita: Белорусские спецслужбы перешли к провокациям на польской границе 11.11.2024, 15:18

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Пытаются перехватывать польские дроны.

Белорусские службы пытаются перехватывать польские дроны на границе. Об этом говорится в репортаже Rzeczpospolita, посвященном миграционной ситуации на границе Польши и Беларуси.

«Один из наших собеседников признается, что белорусы иногда пытаются взять под контроль беспилотные машины и заставить их разбиться или приземлиться на свою сторону. В таких случаях польский оператор сразу же сбивает их с толку», — говорится в статье.

Использование беспилотников значительно повысило эффективность польских служб, препятствующую переходу границы мигрантами.

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