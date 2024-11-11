В многоэтажку в Белгороде врезался российский «Шахед» 11.11.2024, 15:28

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Момент мощного взрыва попал на видео.

Дрон-камикадзе типа «Шахед», которыми Россия атакует украинские города, врезался в российскую многоэтажку в Белгороде, что привело к ранению нескольких жителей. Момент мощного взрыва попал на камеры слежения, пишет «Обозреватель».

Событие произошло еще 5 ноября, но только теперь информация об этом просочилась в росСМИ. Там подчеркнули, что беспилотник был не «украинским», как ранее заявляли местные власти.

Отмечается, что в прошлый вторник дрон попал в дом на улице Каштановой в микрорайоне «Новая жизнь». Губернатор региона обвинил в той атаке ВСУ, говоря, что в результате нее пострадало два человека, 40 квартир в трех многоквартирных домах, 24 автомобиля и магазин.

Впоследствии появилось видео с «атакой на дом», которое, как выяснилось, было специально обрезано таким образом, чтобы скрыть факт «работы ПВО» над микрорайоном.

Ныне журналисты белгородского издания в Telegram заявили, что нашли новое видео удара – с камеры видеонаблюдения на противоположном от места прилета доме. Они признали: эти кадры позволяют говорить о том, что дом атаковал российский «Шахед».

«На видео хорошо виден БПЛА, силуэт которого очень сильно похож на иранский ударный БПЛА Shahed-136, которые российская армия запускает по территории Украины. Этот ударный беспилотник имеет характерную носовую часть и треугольные крылья с тупыми концами, которые отчетливо видны на видео с камеры видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

По данным этого издания, в день удара белорусские СМИ со ссылкой на «ряд российских медиа» сообщали, якобы дом в Белгороде «атаковал тактический БПЛА Columba». Однако на новом видео видно, что тот беспилотник не имеет никаких сходств с этим БПЛА.

Эти журналисты опровергли предположение, что «Украина могла запрограммировать дрон для разворота и удара по дому с условно «российской» стороны».

«Это не имеет смысла с точки зрения логики удара – если бы БПЛА был запрограммирован на удар по дому в «Новой жизни», он бы мог с таким же успехом ударить по нему с условно «украинской» стороны здания», – говорится в публикации.

На то, что это был именно российский «Шахед», указывают сообщения в российских пабликах в день удара. До взрыва и после жители Белгорода фиксировали пролет российских дронов-камикадзе над территорией региона в направлении Украины. Они публиковали много видеоподтверждений.

«В тот момент об атаке «Шахеда» на Харьков сообщали украинские власти. В совокупности это подтверждает массовый пролет российских ударных БПЛА в сторону Украины в момент удара дрона по дому в Белгороде», – говорят авторы.

Предполагается, что у конкретного «Шахеда» якобы некорректно сработала система выбора цели или неверно было установлено полетное задание. О последнем может свидетельствовать факт работы российской ПВО над одним районом.

«Возможно, российские военные заметили, что БПЛА летит некорректно, и пытались сбить свои же беспилотники. ПВО сработала только над микрорайоном «Новая жизнь». В белгородских медиа нет фотографий со следами работы ПВО над другими районами города, а белгородцы заявляли, что слышали всего два взрыва – взрыв ракеты ПВО и непосредственно взрыв от удара по дому», – констатировали белгородские журналисты.

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