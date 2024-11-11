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Трамп отреагировал на слухи о разговоре с Путиным

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  • 11.11.2024, 21:53
  • 5,858
Трамп отреагировал на слухи о разговоре с Путиным

И предоставил доказательства.

Информация о телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа и российского руководителя Путина, которую опубликовали ведущие западные средства массовой информации — The Washington Post и Reuters — вероятно, не является правдой.

Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social видео сюжета телеканала FoxNews. В нем упоминается о телефонных разговорах избранного президента Соединенных Штатов Америки с лидерами других стран.

Ниже «Телеграф» публикует полный список иностранных лидеров, с которыми говорил Дональд Трамп:

- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;

- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

- премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд;

- президент Франции Эммануэль Макрон;

- премьер-министр Индии Нарендра Моди;

- президент Южной Кореи Юн Сок Ёль;

- президент Украины Владимир Зеленский.

Путина в этом списке нет. Его имя даже не упоминается в сюжете телеканала FoxNews.

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