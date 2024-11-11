Трамп отреагировал на слухи о разговоре с Путиным

Трамп отреагировал на слухи о разговоре с Путиным5
- 11.11.2024, 21:53
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И предоставил доказательства.
Информация о телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа и российского руководителя Путина, которую опубликовали ведущие западные средства массовой информации — The Washington Post и Reuters — вероятно, не является правдой.
Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social видео сюжета телеканала FoxNews. В нем упоминается о телефонных разговорах избранного президента Соединенных Штатов Америки с лидерами других стран.
Ниже «Телеграф» публикует полный список иностранных лидеров, с которыми говорил Дональд Трамп:
- премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху;
- премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
- премьер-министр и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд;
- президент Франции Эммануэль Макрон;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- президент Южной Кореи Юн Сок Ёль;
- президент Украины Владимир Зеленский.
Путина в этом списке нет. Его имя даже не упоминается в сюжете телеканала FoxNews.