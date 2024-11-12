В Абхазии начались массовые протесты: перекрыты ключевые дороги и мосты
- 12.11.2024, 9:36
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Жители «республики» взбунтовались.
Жители оккупированной РФ Абхазии протестуют против строительства многофункциональных комплексов в «республике», опасаясь, что это приведет к росту цен на жилье, демографическим изменениям и новым конфликтам.
Они также требуют освобождения 5 задержанных активистов, выступающих против строительства.
Протестующие перекрыли дороги и ключевые мосты в Сухуме, а также и окружили здание службы госбезопасности, обвиняя в лоббировании строительства структуры, связанные с бывшим главой Краснодарского края РФ Александра Ткачева.