В Абхазии начались массовые протесты: перекрыты ключевые дороги и мосты 12.11.2024, 9:36

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Жители «республики» взбунтовались.

Жители оккупированной РФ Абхазии протестуют против строительства многофункциональных комплексов в «республике», опасаясь, что это приведет к росту цен на жилье, демографическим изменениям и новым конфликтам.

Они также требуют освобождения 5 задержанных активистов, выступающих против строительства.

Протестующие перекрыли дороги и ключевые мосты в Сухуме, а также и окружили здание службы госбезопасности, обвиняя в лоббировании строительства структуры, связанные с бывшим главой Краснодарского края РФ Александра Ткачева.

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