Rzeczpospolita: В Польше обнаружены агенты лукашенковского ГРУ 3 12.11.2024, 9:56

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Они проникли в среду демократических активистов.

Дмитрий Протасевич и его напарник Максим Кондратович проникли в среду демократических активистов в Польше и шпионили за ними, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на «Белорусский расследовательский центр».

Оба попали в волонтерские организации вначале под видом пострадавших от репрессий, а затем подключились к их работе. В 2021 году перебрались в Польшу. В Лодзи они в декабре 2022 года открыли фирму Arkmaxx group.

Как удалось выяснить журналистам БРЦ, Протасевич Дмитрий Петрович — выдуманная личность. Его настоящее имя — Юрий Олегович Кизюк. Он окончил Академию МВД, работал в Отделе по борьбе с экономическими преступлениями Новогрудского РОВД. В 2015 году он обращался в КГБ в поисках работы. Его обращение есть в слитой базе. Уже в 2016 году в его личном деле появилась запись «откомандирован в ГУВД г. Минска». А спустя три года Кизюк выбывает из МВД и переводится в Министерство обороны. Новым местом службы уже капитана становится войсковая часть 45523 в Минске — это управление зарубежной информации и коммуникации Главного разведывательного управления (ГРУ).

В той же части служил Михаил Владиславович Поветко. Так на самом деле зовут второго «волонтера» Максима Кондратовича. Он тоже окончил Академию МВД, но в милиции не работал. С 2015 по 2018 год, перед тем как попасть в разведку, он трудился в Военной комендатуре Минска.

В слитой паспортной базе есть четыре паспорта, выданных на человека, похожего на Дмитрия Протасевича. Это Юрий Кизюк, Дмитрий Протасевич, Георгий Назаренко и еще один Дмитрий Протасевич, но с другими данными.

Журналисты БРЦ написали запрос в прокуратуру Польши с вопросом, известно ли ведомству что-то о деятельности Протасевича и Кондратовича на территории страны. Ответ на момент выхода расследования пока не получили.

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