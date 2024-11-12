закрыть
12 ноября 2024, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По приказу мошенников гимназист вскрыл родительский сейф и отдал курьеру $53 тысячи

2
  • 12.11.2024, 10:29
  • 1,596
По приказу мошенников гимназист вскрыл родительский сейф и отдал курьеру $53 тысячи

Подросток «спасал родителей».

В милицию обратилась женщина. Она рассказала, что, вернувшись домой, увидела беспорядок в квартире и открытый сейф. Из него исчезли золотые и серебряные слитки, а также деньги, сообщает столичная милиция.

Оперативники выяснили, что отцовские сбережения забрал 15-летний сын-гимназист. В мессенджере парню позвонил незнакомый человек и сообщил, что против его родителей якобы заведут уголовное дело.

Чтобы спасти родственников, он должен передать большую сумму денег. Парню запретили рассказывать об этом кому-либо, в том числе родителям и друзьям. Для уверенности мошенники выслали фотографию поддельного удостоверения.

По требованию преступников подросток купил электроинструмент. С его помощью он открыл отцовский сейф. После этого он сфотографировал его содержимое и отправил незнакомцам. На следующий день гимназист положил драгоценности на 53 тысячи долларов в рюкзак и передал их курьеру.

Посредника задержали. Им оказался 29-летний минчанин. Он нашел незаконную подработку, но успел отработать только один день. Полученную от подростка сумму он разделил на две части. Деньги отдал следующему курьеру — 44-летнему жителю Могилевской области. Тот вывез их в соседнюю страну и передал еще одному посреднику.

По его словам, кураторы обещали заплатить ему за услугу, однако обманули. А ценные слитки у минчанина забрала 55-летняя жительница столицы, которая передала их дальше по преступной цепи.

«Все фигуранты задержаны. Проверка продолжается», — добавили в ГУВД.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин