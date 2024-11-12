По приказу мошенников гимназист вскрыл родительский сейф и отдал курьеру $53 тысячи 2 12.11.2024, 10:29

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Подросток «спасал родителей».

В милицию обратилась женщина. Она рассказала, что, вернувшись домой, увидела беспорядок в квартире и открытый сейф. Из него исчезли золотые и серебряные слитки, а также деньги, сообщает столичная милиция.

Оперативники выяснили, что отцовские сбережения забрал 15-летний сын-гимназист. В мессенджере парню позвонил незнакомый человек и сообщил, что против его родителей якобы заведут уголовное дело.

Чтобы спасти родственников, он должен передать большую сумму денег. Парню запретили рассказывать об этом кому-либо, в том числе родителям и друзьям. Для уверенности мошенники выслали фотографию поддельного удостоверения.

По требованию преступников подросток купил электроинструмент. С его помощью он открыл отцовский сейф. После этого он сфотографировал его содержимое и отправил незнакомцам. На следующий день гимназист положил драгоценности на 53 тысячи долларов в рюкзак и передал их курьеру.

Посредника задержали. Им оказался 29-летний минчанин. Он нашел незаконную подработку, но успел отработать только один день. Полученную от подростка сумму он разделил на две части. Деньги отдал следующему курьеру — 44-летнему жителю Могилевской области. Тот вывез их в соседнюю страну и передал еще одному посреднику.

По его словам, кураторы обещали заплатить ему за услугу, однако обманули. А ценные слитки у минчанина забрала 55-летняя жительница столицы, которая передала их дальше по преступной цепи.

«Все фигуранты задержаны. Проверка продолжается», — добавили в ГУВД.

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