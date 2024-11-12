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Ученые объяснили, почему собаки встряхиваются, если намокли

  • 12.11.2024, 10:38
Ученые объяснили, почему собаки встряхиваются, если намокли

Найден специальный рецептор.

Ученые из Гарвардской медицинской школы объяснили, почему собаки, кошки и другие млекопитающие встряхиваются после купания. За это отвечает рецептор в их коже C-LTMR, пишет «Нож».

Для экспериментов ученые использовали генетически модифицированных мышей. У одной группы отключили рецепторы, распознающие механические воздействия, а у другой — те, что отвечают за изменение температуры.

Мыши, не чувствующие температуры, продолжали встряхиваться, когда на них попадала вода, однако животные с отключенными механическими рецепторами этого не делали.

С помощью оптогенетики — метода, при котором нервы активируются светом — ученые стимулировали эти рецепторы, не используя жидкость. Их стимуляция также вызывала встряхивания у мышей.

Когда ученые создали мышей без рецептора C-LTMR, они встряхивались на 58% реже, чем обычные мыши при попадании воды. Исследователи считают, что C-LTMR помогает животным обнаруживать мелкие раздражители.

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