Ученые объяснили, почему собаки встряхиваются, если намокли
- 12.11.2024, 10:38
Найден специальный рецептор.
Ученые из Гарвардской медицинской школы объяснили, почему собаки, кошки и другие млекопитающие встряхиваются после купания. За это отвечает рецептор в их коже C-LTMR, пишет «Нож».
Для экспериментов ученые использовали генетически модифицированных мышей. У одной группы отключили рецепторы, распознающие механические воздействия, а у другой — те, что отвечают за изменение температуры.
Мыши, не чувствующие температуры, продолжали встряхиваться, когда на них попадала вода, однако животные с отключенными механическими рецепторами этого не делали.
С помощью оптогенетики — метода, при котором нервы активируются светом — ученые стимулировали эти рецепторы, не используя жидкость. Их стимуляция также вызывала встряхивания у мышей.
Когда ученые создали мышей без рецептора C-LTMR, они встряхивались на 58% реже, чем обычные мыши при попадании воды. Исследователи считают, что C-LTMR помогает животным обнаруживать мелкие раздражители.