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Bloomberg узнал, когда в Германии пройдут досрочные выборы

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  • 12.11.2024, 13:10
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Bloomberg узнал, когда в Германии пройдут досрочные выборы

Ждать осталось недолго.

Немецкие законодатели достигли соглашения о проведении досрочных выборов в стране 23 февраля 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников, знакомых с ходом переговоров

Издание отмечает, что канцлеру Германии Олафу Шольцу нужно будет инициировать голосование о вотуме доверия в нижней палате парламента.

Это голосование, скорее всего, состоится в первой половине декабря, и как только канцлер проиграет его, он сможет попросить президента Франк-Вальтер Штайнмайера распустить парламент и назначить дату выборов в течение 60 дней.

Правящая коалиция Германия распалась после того, как канцлер страны Олаф Шольц 6 ноября уволил министра финансов Кристиана Линднера. За ним последовали и другие министры — его соратники по Свободной демократической партии.

Как сообщало The Guardian, правительственные инсайдеры предполагали, что победа Дональда Трампа на выборах президента США привлечет внимание Германии и заставит лидеров социал-демократов, зеленых и Свободную демократическую партию (СвДП) Германии признать необходимость единства. Однако распри и вражда в Берлине не прекратились, и теперь крупнейшая экономика Европы погружена «в политический хаос».

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