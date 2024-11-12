Президент Польши Анджей Дуда отказался фотографироваться с Лукашенко

Президент Польши Анджей Дуда отказался фотографироваться с Лукашенко13
- 12.11.2024, 13:28
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Диктатору указали на его место.
Президент Польши Анджей Дуда отказался от группового фото на климатическом саммите ООН СОР29. Польское издание interia.pl утверждает, что демарш произошел из-за Лукашенко, который также находится на этом форуме.
«Это было осознанное решение президента. Семейная фотография — это семейная фотография, господин президент решил, что не хочет иметь семейную фотографию с Александром Лукашенко, — рассказал близкий к Анджею Дуде чиновник.
Отметим, в прошлом году климатический саммит проходил в Дубае. Там главы стран Балтии и Польши также отказались от фото с Лукашенко.