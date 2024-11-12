За минувшую ночь в Беларусь залетали восемь «Шахедов» 1 12.11.2024, 13:49

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Летели в направлении Брагина и Гомеля.

В ночь на 12 ноября в Беларусь из Украины залетали как минимум восемь российских ударных дронов «Шахед», сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

Дроны проходили через «белорусский коридор» и летели в направлении Брагина и Гомеля.

Белорусская военная авиация по тревоге в воздух не поднималась.

Обратно в украинское воздушное пространство точно вернулись четыре из восьми зафиксированных за ночь беспилотников. Воздушные силы ВСУ заявили, что два дрона пропали над территорией Беларуси. В группе считают, что речь идет о двух дронах, которые в 02:57 и 03:00 залетели через Асаревичи в направлении Брагина.

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