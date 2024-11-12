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Первые добровольцы Украинского легиона в Польше подписали контракт с ВСУ

  • 12.11.2024, 15:37
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Первые добровольцы Украинского легиона в Польше подписали контракт с ВСУ

Рекрутинговый центр развернулся в Люблине.

Первая группа добровольцев из состава Украинского легиона в Польше подписала контракты с Вооруженными силами Украины. Уже 600 человек оставили заявки на присоединение к легиону.

Об этом сообщает «Укрінформ».

Процедура подписания контрактов состоялась во вторник, 12 ноября, в рекрутинговом центре, развернутом при генконсульстве Украины в Люблине.

По процедуре руководитель рекрутингового центра по очереди просил каждого из добровольцев подписать контракт, с которым они ознакомились заранее. Численность группы не уточняют.

По данным представителя рекрутингового центра Петра Горкуша, по состоянию на сегодня заявки на присоединение к Украинскому легиону подали уже более 600 человек.

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