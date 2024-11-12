Bloomberg: Старший сын Трампа отказался от должности в будущей администрации США
- 12.11.2024, 18:29
Будет работать в венчурной компании.
Старший сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп – младший, не войдет в новую администрацию Соединенных Штатов. Об этом 12 ноября написало Bloomberg со ссылкой на источник.
Отмечается, что Трамп – младший заявил, что не присоединится к администрации своего отца и будет работать в венчурной компании 1789 Capital, которая «инвестирует в компании, склонные к консерватизму».
Как указало агентство, старший сын Трампа играл активную роль в его предвыборной кампании, в частности Трамп – младший предложил сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса в качестве кандидата на должность вице-президента США.
Кроме того, старший сын Трампа помогал политику проверять будущих сотрудников администрации «на предмет их преданности избранному президенту», подчеркнуло Bloomberg.
Трамп – младший большую часть своей карьеры работал в компании Trump Organization. Кроме того, недавно он вместе с Трампом и двумя братьями начал заниматься криптовалютным бизнесом (компания World Liberty Financial).