В Литве обнаружили метеозонды с крупной партией сигарет из Беларуси 12.11.2024, 21:35

Контрабандисты стали чаще прибегать к такому методу из-за забора на границе.

Литовские пограничники обнаружили 25 тысяч пачек контрабандных сигарет из Беларуси, прилетевших на 14 метеорологических аэростатах, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы.

Служба охраны госграницы Литвы задержала пятерых человек, подозреваемых в причастности к транспортировке нелегальных сигарет. В связи с перевозкой акцизных товаров начато досудебное расследование и несколько административных дел.

Всего в этом году в Литву из Беларуси был направлен 351 метеорологический шар, а количество перехваченных составило 138. За весь 2022-й год не было зафиксировано ни одного случая контрабанды, которая бы переправлялась шарами, а в 2023 году было зафиксировано только три таких попытки.

Контрабандисты стали чаще прибегать к такому методу из-за забора на границе с Литвой, закрытых пограничных переходов, системы видеонаблюдения вдоль забора и других дополнительных мер.

«В результате количество контрабандных сигарет, ввозимых в Литву, значительно сократилось. В этом году пограничники перехватили более 1 миллиона 124 тысяч пачек незаконных сигарет. В прошлом году за тот же период этот показатель составил более 2 миллионов 441 тысяч пачек, а в 2022 году, с начала января по 12 ноября, он составил более 3 миллионов 128 тысяч пачек», – подытоживает Служба охраны государственной границы Литвы.

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