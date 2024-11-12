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Трамп объявил имя своего советника по нацбезопасности

  • 12.11.2024, 21:44
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Трамп объявил имя своего советника по нацбезопасности
Майк Уолтц

Он является экспертом по вопросам угроз со стороны Китая и России.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил назначение конгрессмена от Флориды Майка Уолтца советником по национальной безопасности в своей будущей администрации.

Как сообщает «Европейская правда», соответствующее заявление распространила кампания Трампа.

Трамп отметил, что его будущий советник по нацбезопасности является «экспертом по вопросам угроз со стороны Китая, России, Ирана и глобального терроризма».

«Майк был решительным сторонником моей внешнеполитической программы «Америка прежде всего» и будет большим сторонником нашего стремления к миру через силу!» – подытожил избранный американский президент.

Уолтц – ветеран армии США и первый «зеленый берет» (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Уолтц имеет опыт работы в Пентагоне советником, а также работал в секторе обороны руководителем одного из подрядчиков Минобороны. В Палате представителей он занимается темой противостояния Китаю и уменьшения зависимости от китайских ресурсов и считается одним из самых жестких его критиков в Республиканской партии.

Несмотря на отсутствие опыта работы в администрации Трампа, Уолтц поддерживает с ним дружеские отношения – не в последнюю очередь из-за того, что Уолтц активно защищает экс-президента во время выступлений на Fox News, – и консультирует его по вопросам национальной безопасности.

Он выступает за дальнейшую поддержку Украины, но с упором на контроль за расходами средств американских налогоплательщиков.

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