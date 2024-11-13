Тридцати российским авиакомпаниям грозит банкротство 2 13.11.2024, 9:46

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Уже в 2025 году.

Три десятка мелких и средних российских авиакомпаний, которые обеспечивают более четверти (26%) пассажирских перевозок внутри страны, могут обанкротиться в 2025 году, рассказали «Известиям» участники рынка.

Резкое ухудшение финансового положения и отзыв сертификатов эксплуатантов грозит авиаперевозчикам из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолетов. После введения санкций в 2022 году многие из них перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025-м правительство разрешило списать долги по ним, однако на эти суммы будет начислен налог на прибыль в размере 25%. Такая финансовая нагрузка может вынудить их закрыться.

На эту проблему ранее обратил внимание гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. В письме в адрес Ассоциации эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) он отметил, что, несмотря на внесение самолетов в российский реестр и продолжение эксплуатации на внутренних рейсах, договоры об аренде с иностранными владельцами все еще действуют. При этом деньги за лизинг авиаперевозчики направили на подорожавшее из-за санкций поддержание летной годности воздушных судов.

Вместе с тем, как отметил Мохов, выкупить лизинговые самолеты за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) смогли только крупные авиакомпании — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и S7 Airlines. В первом квартале 2024 года число выкупленных воздушных судов достигло 165 из 400, находящихся в иностранном лизинге, подсчитывал РБК.

В связи с угрозой банкротства мелких и средних авиакомпаний в АЭВТ разрабатывают предложения по изменению Налогового кодекса для защиты интересов авиакомпаний, сообщили «Известиям» в организации.

Почти весь авиапарк российских перевозчиков был зарегистрирован на Бермудах, в Ирландии и других странах Европы, а средний платеж за не новые самолеты Airbus A320 составляли $80–150 тыс. в месяц, говорит основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков. По его словам, высвободившиеся лизинговые платежи некорректно считать доходом и облагать их налогом, поскольку они идут на поддержание летной годности.

Недовольство участников рынка понятно, поскольку списанная кредиторская задолженность относится к «внереализационным доходам», а «сэкономленные» деньги признаются прибылью и облагаются налогом, отметил руководитель проектов адвокатского бюро S&K Борис Романов.

«Инициатива авиакомпаний и АЭВТ направлена на то, чтобы непогашенная задолженность перед иностранными лизингодателями прибылью не признавалась. Примеры уже есть в Налоговом кодексе в отношении других иностранных кредиторов», — заключил Романов.

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