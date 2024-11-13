Диетологи рассказали, какой завтрак поможет снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца 3 13.11.2024, 11:59

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И назвали лучшее время для утреннего приема пищи.

Часто можно услышать, что завтрак — самый важный прием пищи за день. Правильный выбор завтрака поможет снизить уровень холестерина и улучшить здоровье сердца, пишет EatingWell. Как показали исследования, люди, которые завтракают не реже трех раз в неделю, имеют значительно более низкий риск сердечных заболеваний.

Однако не менее важно и время приема пищи. Как отмечают диетологи, главный принцип тут - чем раньше, тем лучше.

«Сбалансированный завтрак помогает вашему дню идти по правильному пути для здоровья сердца», — говорит диетолог Вероника Рауз.

Она рекомендует завтракать в течение двух часов после пробуждения, чтобы контролировать уровень холестерина.

Диетолог Лиза Эндрюс, соглашается с этим утверждением, указывая на исследования, связывающие пропуск завтрака с более высоким уровнем вредного холестерина ЛПНП. При этом чем раньше вы насладитесь завтраком утром, тем меньше вероятность того, что вы его пропустите

«Многие из моих клиентов, которые пропускают завтрак, часто позже переедают», — говорит Рауз. «Начало дня с питательной еды подавляет голод, снижая вероятность перекусов менее полезными блюдами позже».

Диетологи отмечают, что включение здорового завтрака в утреннюю рутину имеет множество преимуществ. Он не только помогает начать день с питательных веществ, но регулярное употребление питательного завтрака может также снизить риск развития диабета, высокого кровяного давления, ожирения, болезней сердца, инсульта.

Для дополнительного снижения уровня холестерина Рауз предлагает употреблять больше растительной пищи по утрам. Фрукты, овощи, орехи, семена и цельные зерна содержат такие питательные вещества, как растворимая клетчатка, ненасыщенные жиры, растительные стерины и растительный белок, которые особенно полезны при высоком уровне холестерина, говорит она. Эти продукты также часто содержат мало насыщенных жиров, которые связаны с высоким уровнем холестерина ЛПНП.

В то же время следует избегать продуктов с высоким содержанием сахара, таких как пончики, выпечка и тому подобное. Хотя неясно, действительно ли их сахар повышает уровень холестерина, они часто сопровождаются насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина.

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