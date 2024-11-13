За ночь минимум 12 «Шахедов» залетали в Беларусь 13.11.2024, 15:12

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Два пропали, один долетел до Речицы.

Ночью 12 ноября было зафиксировано как минимум 12 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины. Дроны пролетали над Брагином, Гомелем и Речицей, а также неоднократно проходили через «белорусский коридор», пишет «Беларускі Гаюн».

Первый заход произошел в 22:09 в Брагинском районе, после чего дрон вернулся в Черниговскую область с повторным заходом уже в «коридор», а затем — в Киевскую область. Ночью шахеды заходили в 23:14, 02:58, 03:35, 04:49, 05:05, 05:40, 06:10, 06:58, 07:10, 07:59 и 08: 10.

В 07:10 дрон был замечен севернее Речицы и двигался в сторону Светлогорска/Бобруйска, то есть находился в 70 км от границы с Беларусью. Затем сделал круг и полетел на Киевское водохранилище, пролетев над Беларусью около 200 км.

За ночь в Беларуси потеряно как минимум два беспилотника, это подтверждают ВВС ВСУ, которые сообщили, что 2 БПЛА покинули воздушное пространство Украины в направлении Беларуси и Российской Федерации.

Это была уже 4-я ночь подряд, когда российские «Шахеды» массово прилетели в Беларусь, и впервые за эти дни был поднят дежурный самолет ВВС Республики Беларусь. Самолет вылетел из Барановичей около 07:40 утра и вернулся на базу в 08:45.

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