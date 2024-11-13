закрыть
13 ноября 2024, среда, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Показуха Белоусова

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 13.11.2024, 16:10
  • 1,444
Показуха Белоусова
Андрей Белоусов

Даже в тувинских отчетах Шойгу было больше смысла.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание в пункте управления группировки «Днепр», бодро вещают z-каналы. Сразу накрыли флэшбеки с Шойгу, который вечно что-то инспектировал с нулевым КПД.

То на завод ВПК нагрянет, с умным видом покивая у станка под монотонный доклад генерала. То в прифронтовой штаб прилетит на голубом вертолете. Но в тувинских отчетах было больше смысла. Белоусов не разбирается в военной тактике и никак не связан с оперативным управлением войсками.

Что чиновник забыл на фронте? Ему место на заводе с папочкой или в архивах. Никто и не скрывал, что Белоусова назначают министром, чтобы он наладил тыл и военную экономику. А подобные визиты — обычная показуха.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников