Показуха Белоусова Телеграм-канал «Русский декаданс»

13.11.2024, 16:10

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Андрей Белоусов

Даже в тувинских отчетах Шойгу было больше смысла.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание в пункте управления группировки «Днепр», бодро вещают z-каналы. Сразу накрыли флэшбеки с Шойгу, который вечно что-то инспектировал с нулевым КПД.

То на завод ВПК нагрянет, с умным видом покивая у станка под монотонный доклад генерала. То в прифронтовой штаб прилетит на голубом вертолете. Но в тувинских отчетах было больше смысла. Белоусов не разбирается в военной тактике и никак не связан с оперативным управлением войсками.

Что чиновник забыл на фронте? Ему место на заводе с папочкой или в архивах. Никто и не скрывал, что Белоусова назначают министром, чтобы он наладил тыл и военную экономику. А подобные визиты — обычная показуха.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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