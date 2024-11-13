закрыть
13 ноября 2024, среда, 18:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С начала ноября Джефф Безос продал акции Amazon на $2,7 млрд

  • 13.11.2024, 17:59
С начала ноября Джефф Безос продал акции Amazon на $2,7 млрд
ДЖЕФФ БЕЗОС
ФОТО: ЕРА

Стоимость бумаг составила от $200 до $211,5.

Основатель Amazon Джефф Безос с начала ноября продал бумаги компании на $2,7 млрд. Это следует из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Продажи акций Amazon — часть ранее объявленного торгового плана, пишет Barron’s. Подобные планы принимают по Закону о ценных бумагах и биржах США, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле. О плане Безоса стало известно в мае, когда был опубликован отчет Amazon за I квартал. Всего Джефф Безос планирует продать 25 млн акций Amazon до конца 2025 года.

С 1 по 7 ноября он продал акции на $1,5 млрд, а 8 и 11 ноября — еще на $1,2 млрд. Стоимость бумаг составила от $200 до $211,5.

Первая сделка в соответствии с планом Безоса датирована 2 июля: с тех пор он уже продал 22 млн акций Amazon и пожертвовал 555 385 бумаг на благотворительность.

Джеффу Безосу по-прежнему принадлежат более 1 млрд акций Amazon, их стоимость оценивают в $220 млрд. Amazon не комментирует продажи.

Предыдущий план Безоса, который был принят в ноябре 2023 года, предполагал продажу 50 млн акций до 31 января 2025 года. За бумаги бизнесмен выручил $8,5 млрд.

Безос входит в топ-3 богатейших людей планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $230 млрд — это вторая строчка рейтинга, а Forbes — в $225,2 млрд, что соответствует третьей строчке рейтинга миллиардеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников