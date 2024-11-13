С начала ноября Джефф Безос продал акции Amazon на $2,7 млрд 13.11.2024, 17:59

ДЖЕФФ БЕЗОС

ФОТО: ЕРА

Стоимость бумаг составила от $200 до $211,5.

Основатель Amazon Джефф Безос с начала ноября продал бумаги компании на $2,7 млрд. Это следует из документов, которые были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Продажи акций Amazon — часть ранее объявленного торгового плана, пишет Barron’s. Подобные планы принимают по Закону о ценных бумагах и биржах США, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле. О плане Безоса стало известно в мае, когда был опубликован отчет Amazon за I квартал. Всего Джефф Безос планирует продать 25 млн акций Amazon до конца 2025 года.

С 1 по 7 ноября он продал акции на $1,5 млрд, а 8 и 11 ноября — еще на $1,2 млрд. Стоимость бумаг составила от $200 до $211,5.

Первая сделка в соответствии с планом Безоса датирована 2 июля: с тех пор он уже продал 22 млн акций Amazon и пожертвовал 555 385 бумаг на благотворительность.

Джеффу Безосу по-прежнему принадлежат более 1 млрд акций Amazon, их стоимость оценивают в $220 млрд. Amazon не комментирует продажи.

Предыдущий план Безоса, который был принят в ноябре 2023 года, предполагал продажу 50 млн акций до 31 января 2025 года. За бумаги бизнесмен выручил $8,5 млрд.

Безос входит в топ-3 богатейших людей планеты. Bloomberg оценивает его состояние в $230 млрд — это вторая строчка рейтинга, а Forbes — в $225,2 млрд, что соответствует третьей строчке рейтинга миллиардеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com