ВСУ ликвидировали российского офицера-мясника1
- 13.11.2024, 19:15
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Сдали свои же?
Вблизи города Сватово в Луганской области Украины ликвидирован еще один высокопоставленный российский офицер, командир 19-го танкового полка полковник Евгений Ладнов, известный под позывным «Пионер». Сообщается, что он погиб в результате артиллерийского обстрела, пишет «Диалог».
Ладнов отличался репутацией жестокого командира: подчиненные обвиняли его в организации заградотрядов и расстрелах солдат, которые отказывались участвовать в опасных штурмах, известных среди бойцов как «мясные» из-за высокой вероятности гибели.
«Какой он герой? Он убийца!» — комментируют россияне пост о его гибели.
Эта новость появилась вскоре после загадочной гибели под Донецком командира 5-й бригады Павла Клименко, который также был печально известен применением насилия к своим бойцам и отправлял их на заведомо опасные задания.
Украинский журналист и блогер Денис Казанский, комментируя гибель российских командиров, отметил: «И вот уже вторая смерть известного мясника. Начались самосуды? Очень интересно».