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Трамп провел встречу с Байденом в Белом доме

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  • 13.11.2024, 19:42
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Трамп провел встречу с Байденом в Белом доме

Они улыбнулись и пожалуй друг другу руки.

В среду, 13 ноября, новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон и провел встречу с президентом Джо Байденом в Белом доме.

Об этом сообщает CNN.

Байден заявил Трампу, что он рассчитывает на «плавный переход власти» в январе.

«Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю», — сказал Байден, когда Трамп сел рядом с ним в Овальном кабинете.

Затем они пожали друг другу руки. Трамп заявил, что «политика — это жестко».

«Политика — это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня это хороший мир, и я это очень ценю», — отметил Трамп.

Телеканал сообщал, что политики, вероятно, будут обсуждать мирную передачу власти.

В последний раз, когда Трамп был в Овальном кабинете, он написал Джо Байдену письмо на двух страницах, а затем покинул здание, когда стало известно, что он проиграл выборы 2020 года.

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