Трамп провел встречу с Байденом в Белом доме

Трамп провел встречу с Байденом в Белом доме2
- 13.11.2024, 19:42
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Они улыбнулись и пожалуй друг другу руки.
В среду, 13 ноября, новоизбранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон и провел встречу с президентом Джо Байденом в Белом доме.
Об этом сообщает CNN.
Байден заявил Трампу, что он рассчитывает на «плавный переход власти» в январе.
«Ну, господин избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю», — сказал Байден, когда Трамп сел рядом с ним в Овальном кабинете.
Затем они пожали друг другу руки. Трамп заявил, что «политика — это жестко».
«Политика — это жестко, и во многих случаях это не очень хороший мир, но сегодня это хороший мир, и я это очень ценю», — отметил Трамп.
Телеканал сообщал, что политики, вероятно, будут обсуждать мирную передачу власти.
В последний раз, когда Трамп был в Овальном кабинете, он написал Джо Байдену письмо на двух страницах, а затем покинул здание, когда стало известно, что он проиграл выборы 2020 года.