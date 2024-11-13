У россиян в Курской области появился новый враг 13.11.2024, 20:07

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Приходится создавать специальные подразделения.

Глава Глушковского района Курской области РФ Павел Золотарев сообщил о создании оперативных групп для борьбы с мародерством и кражами, пишет The Moscow Times.

Он рассказал о встрече с военной полицией, на которой обсуждалась проблема мародерства, которая, «к сожалению, существует». По словам чиновника, сотрудники полиции сформировали несколько патрульных групп для контроля обстановки на улицах и предотвращения преступлений.

«Имеются результаты этой работы. Некоторые лица (не будем называть их фамилии), переданы в полицию. У них обнаружено оружие и чужое имущество», — написал глава района. Он также обратился к начальнику военной полиции с просьбой усилить ночное патрулирование и ввести пропускной режим в населенных пунктах района, выразив надежду на стабилизацию ситуации.

При этом Золотарев подчеркнул, что «с первых дней эвакуации» он неоднократно поднимал вопрос о необходимости присутствия военной полиции на приграничной территории.

11 ноября агентство ТАСС выпустило заметку, в которой утверждалось, что украинские военные якобы разграбили дома в Глушковском районе Курской области. В материале, в частности, говорилось, что от действий ВСУ пострадали жители самого поселка Глушково. Однако вскоре «военные корреспонденты» (Роман Сапоньков; телеграм-канал «Romanov Лайт») обратили внимание, что поселок находится под контролем ВС РФ и никогда не был занят украинскими военными. После этого ТАСС внесло правки в заметку, заменив «поселок Глушково» на «одно из сел Глушковского района».

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